Будівництво чотирнадцяти нових вольєрів в Центрі стерилізації безпритульних тварин у с. Дичків триває.

Як повідомляють у міській раді, тут вже проведені роботи з влаштування бетонної підлоги, армування стяжки металічною сіткою та влаштування зовнішніх стін.

Нагадаємо, що у с. Дичків Тернопільського району функціонує Центр стерилізації та тимчасового утримання безпритульних тварин, де періодично перебуває декілька десятків безпритульних собак.

Ветеринарними працівниками проводиться стерилізація, вакцинація тварин від сказу, оброблення протиблошиними та протиглисними препаратами.

На жаль, кількість вольєрів у Центрі стерилізації недостатньо, адже безпритульних тварин з кожним днем стає все більше. Змінити ситуацію може лише гуманне та відповідальне ставлення до чотирилапих їхніх господарів.