З різаною раною потилиці та саднами до Зборівської лікарні госпіталізували жителя одного із сіл Тернопільського району, 1973 року народження.

Як повідомляють у поліції, чоловік 11 серпня близько 16:00 потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, потерпілий, перебуваючи за кермом автомобіля “ЗАЗ ВІДА”, не врахував дорожньої ситуації, впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

У водія відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Вирішується питання про внесення даного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань.