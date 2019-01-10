Неподалік Тернополя автомобіль збив пішохода. ФОТО
10/01/2019 0
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З тілесними ушкодженнями до лікарні бригада швидкої госпіталізувала чоловіка. Травми він отримав в результаті дорожньо-транспортної пригоди.
Про аварію в селі Грабовець Тернопільського району повідомив фельдшер. За попередньою інформацією, аварія трапилася 9 січня близько 22:45. Водій автомобіля Peugeot Partner збив пішохода, який йшов узбіччям проїжджої частини на зустріч транспорту.
Що сталося і чому тридцятидев’ятирічний чоловік опинився під колесами авто, встановить слідство. Наразі відомо, що потерпілий на момент ДТП був у стані алкогольного сп’яніння.
Його з множинними рваними ранами та травмами обличчя доправили в травмпункт. Після надання меддопомоги чоловіка відпустили за місцем проживання.
У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.
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