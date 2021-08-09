Неподалік Кременця знайшли меч, який був виготовлений у часи правління королеви Бони Сфорци Міланської.

Про це у Фейсбуці повідомив колекціонер старовинної зброї Євгеній Гредунов.

“Есток доби прекрасної Бони Сфорци Міланської з під Кременця. Вірогідно північноіталійської роботи.

Знахідка червня 2021 року.

Постать самої Бони заслуговує на окрему розповідь. І це не про зброю. Тож насолоджуйтесь цим рідким артефактом. Незабаром він буде в експощиції музея на виставці присвяченій козацтву часу Гетьмана Сагайдачного та 400-річчю битви під Хотином”, – ідеться у дописі.

Довідково

Бо́на Марія Сфо́рца д’́Арагона (італ. Bona Sforza; 2 лютого 1494, Віджевано — 19 листопада 1557, Барі) — дружина короля Сигізмунда I Старого, короля польського, великого князя литовського, руського і жемайтського.

За походженням герцогиня Міланська, неаполітанська принцеса, дочка міланського герцога Джан Галеаццо Сфорца та Ізабели Арагонської[pl] (донька неаполітанського короля Альфонса ІІ та Гіполіти Сфорци).



