Знову на Тернопільщину надійшла сумна звістка про загибель нашого земляка, щирого українця, вірного сина Теребовлянського краю.

24 вересня під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності Батьківщини, відсічі та стримування збройної агресії росії проти України, в районі бойових дій біля населеного пункту Новоселівка Краматорського району Донецької області загинув мешканець Теребовлі, солдат, стрілець 81-ої окремої аеромобільної бригади Володимир Гарник, 1976 р. н.

Про це повідомляють на сторінці міської ради.

“Теребовлянська міська рада та її голова Олег Продан висловлюють щирі співчуття родині полеглого Героя, його бойовим побратимам, усім рідним і близьким загиблого, який не залишився осторонь подій, що розгорнулись на сході нашої країни”.

Вічна і світла пам’ять Герою!