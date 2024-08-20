У Луцьку водій маршрутки затиснув дверима громадського транспорту військовослужбовця.

Як повідомляє сайт новин Луцька та Волині «Конкурент», відповідний допис у соціальних мережах опублікувала користувачка Наталія П’ятенко.

«Людській байдужості, черствості, ненависті немає меж. Водій цього маршруту сьогодні умисно затиснув дверима військового. Водію не сподобалось, що військовий заходив через задні двері маршрутки, адже маршрутка була переповнена й на тій зупинці виходило багато людей. Коли (водій, ред.) затиснува дверима, люди почали кричати, то ще й не відразу відчинив двері. Всі люди висловили своє обурення водієві. Він спочатку казав, що воїн мав на передні двері заходити», – йдеться у дописі.

Жінка додала, що вже вдруге робить зауваження цьому керманичу. Разом з тим вважає: військовим треба провести профілактичну бесіду з ним.

На кадрах видно – події відбувалися у маршрутці №19. Обслуговує цей маршрут ФОП Федік Богдан Васильович. Журналісти сайту новин Луцька та Волині «Конкурент» зателефонували перевізнику та поцікавилися, чи знає той за ситуацію.

«Вперше чую, будемо розбиратися», – коротко відповів чоловік.

Але не зміг відповісти на запитання, як саме він з’ясовуватиме обставини та яка відповідальність чекає на водія.