На 88 році життя відійшов у засвіти Олег Іванович Шаблій.

Видатний український географ, картограф і педагог, багатолітній завідувач кафедри економічної і соціальної географії, доктор географічних наук, Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка, Заслужений діяч науки і техніки України, почесний член Наукового товариства імені Шевченка, почесний член Українського Географічного Товариства, лавреат Міжнародної премії імені Івана Франка, лідер львівської суспільно-географічної школи.

Про втрату повідомили на сторінці кафедри економічної і соціальної географії ЛНУ ім. Франка.

“Неможливо осягнути усю величину втрати, якої зазнала українська географічна наука.

Науковий спадок професора – це майже тисяча друкованих праць: статті, монографії, підручники, карти й атласи. Наскрізною лінією його творчої діяльності була Людина та Україна. Учений енциклопедичних знань, інтелектуал, блискучий лектор, знаний педагог, творча особистість. Найцитованіший науковець в українській суспільній географії.

Виховав цілі покоління суспільно-географів як науковий керівник, рецензент, опонент кандидатських і докторських дисертацій.

Працелюбство, відданість ідеї та чину, патріотизм, життєві й професійні настанови Олега Івановича залишаться у наших серцях!”, – ідеться у зверненні колег.

Поховають Олега Шаблія у вівторок, 17 січня, у Львові.

До слова, Олег Іванович Шаблій народився 14 листопада 1935 року у хліборобській родині в селі Курівці тодішнього Зборівського району. Тут він закінчив початкову школу. У 1947 році перевівся у п’ятий клас неповно-середньої школи сусіднього села Великого Глибочка, яке було тоді районним центром. Протягом 1950—1954 років навчався у Бережанському педагогічному училищі. По завершенні училища вступив у Львівський державний університет ім. І. Франка на географічний факультет.