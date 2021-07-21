Неможливо дихати навіть на вулиці: мешканці Бучача скаржаться на дим і сморід від спиртозаводу

Жителі міста Бучач, що на Тернопільщині скаржаться на роботу місцевого спиртового заводу.

За словами мешканців Бучача, вчора, 20 липня з труби спиртзаводу йшов густий темний дим, який встелив усе місто, а сморід був такий, що неможливо було дихати на вулиці, пишуть Тернополяни.

“В ці хвилини 20.07.21, «екологічно чистий» спирт завод випускає гази, димить і шумить! Чи можливо це терпіти! Фреяк і компанія договорились з керівництвом спиртзаводу про недоторканість в замін чого завод дасть гроші на День міста. Банда! Люди їм для того, щоб податки платили і мовчали! Поліція не реагує! Їм потрібний прибор, щоб виміряти сморід і шум, а так вони є не зрячими і без нюху котами! Дожились! Чи безпечне розміщення цього об’єкта в жилому кварталі, поблизу підприємства, лікарня, школа…Громада процвітає!”, – пише користувач Богдан Паращук.

Як стверджують у Бучачі, викди шкідливих речовин відбуваються постійно.

Перший такий випадок зафікс ували ще 11 червня цього року.

“(11.06.21), коли всі спостерігали за фінальною подією футбольного матчу Євро 2020, відбувся викид смердючих відходів у потічок, який впадає у річку Стрипа. Це відбулось з 12 до 3 год ранку. Вже довгі місяці точиться конфліктна ситуація між спиртзаводом і жителями міста. На звернення 160-и жителів міста приїжджали представники обласних екологів, та держпродспоживслужби. Відповідні корумповані “вожаки стада” – “відмазали” завод. Не знайшли порушень. Для них все в порядку, як в екології так, очевидно, і в своїй кишені після візиту. Комісія виїхала і вмила руки, а дихати смородом і слухати кругло добовий шум це на долі жителів міста. Поряд лікарня, багатоповерхівки, садибні ділянки, дитячі майданчики”, – пишуть жителі міста Бучач.

Як стверджують у місті Бучач, вся справа в тім, що спиртзавод запустив екологічно шкідливу і не цивілізовану систему очистки продуктів відходу від виробництва. Центрифуги, які шумлять і “ароматизовано” димлять. Це додатковий цех, який ніколи не існував і не має права існувати у жилому кварталі. Надлишок відходів від виробництва зливають у потічок, що також є грубим порушенням екологічних законів. Але керівництво заводу намагається тишком-нишком узаконити це приватизувавши підприємство у короткий термін. А місцяни будуть жити вічно у смороді і в шумі.

“Чекаємо чергову відповідь на звернення у контролюючі органи, а якщо ситуація не зміниться, то закликаємо всіх не байдужих на страйк біля воріт заводу, про що буде повідомлено з часом”, – обіцяють мешканці міста Бучач.

Крім диму, зливів у річку, у місті також стоїть страшний сморід.

“Така ситуація кожного дня, просто в дощову погоду краще видно дим.А ще краще його видно коли туман. В сонячну ясну погоду видно слабше, але сморід стоїть за будь-якої погоди”, – пише користувач Iван Саранчук.