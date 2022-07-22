У рамках заходів щодо забезпечення захисту прав дітей з родин внутрішньо-переміщених осіб поліцейські виявили факт недогляду за новонародженою дитиною.

Як повідомляють у поліції, батьки маляти прибули до Тернополя з Харкова.

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Як з’ясувалося, дитина народилася з вагою три з половиною кілограми, а через два тижні під час огляду педіатра з’ясувалося, що маля втратило вагу. Про це лікарка повідомила соціальні служби. Від них надійшло повідомлення до поліції.

Немовля було вилучено та доправлено до обласної дитячої лікарні, де досі перебуває під наглядом лікарів. Щодо батьків розпочато кримінальне провадження за статтею 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною) ККУ.

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