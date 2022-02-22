Немовля не вижило: у Тернополі 19-річна дівчина народила вдома дитину

У Тернополі 19-річна дівчина народила дитину.

Як повідомляє Файне місто, випадок трапився одному із багатоквартирних будинків на проспекті Степана Бандери. Немовля, на жаль, не живе.

Як стало відомо виданню з власних джерел, пологи відбулися вдома. Попередньо, породілля перебувала на шостому місяці вагітності. Опісля появи малюка на світ тернополянка викликала поліцію та швидку.

Жінка у шоковому стані. Її госпіталізували.

Чи немовля народилося вже мертвим, чи померло опісля появи на світ – встановить судмедекспертиза.