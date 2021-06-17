Відійшов у вічність військовослужбовець з Тернопільщини Андрій Кунь.

Про це повідомили у Гусятинському районному військкоматі.

“Колектив Гусятинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки висловлює глибоке співчуття батькам Куня Андрія Михайловича, матері Раїсі Григорівні та батькові Михайлу Володимировичу, рідним та близьким, з приводу трагічної загибелі Андрія.

Немає слів, щоб висловити всю тугу та скорботу… Неймовірно тяжко пережити таку втрату батькам, бо найжахливіше в житті – ховати свою дитину.

Андрій був військовослужбовцем військової служби за контрактом. Він хотів захищати свою країну, своїх близьких…

Діти не вмирають – вони стають янголами та дивляться на нас з небес!

Світла пам’ять…”, – ідеться у повідомленні.