З повідомлень ЗМІ добре відома критична ситуація у Монастириському районі. Але виявляються нові подробиці, котрі вимагають термінового реагування.

Сьогодні за допомогою звернувся голова сільської ради села Устя Зелене Монастириського району Зиновій Рущак.

У селі нема жодного випадку захворювання, але воно опинилося у повній ізоляції без будь-яких ресурсів протидії епідемії. Вся публічна увага прикута до районного центру та села Швейків.

Тим часом в Устязеленському стаціонарному відділенні для проживання одиноких непрацездатних громадян, що розташоване в селі, вичерпалися дезинфікаційні розчини, відсутні маски і ліки.

В амбулаторію загальної практики Устязеленської ради (вона обслуговує три села Устязеленської ради та село Тростянець) необхідні антибіотики, жаропонижаючі, знеболюючі, серцестимулюючі та проивірусні препарати а також медичні бинти.

Також є потреба в захисних костюмах, масках медичних захисних, респіраторах класу FFP2/FFP3, рукавицях нітрилових неталькованих, окулярах захисних, марлі медичній.

Отримання цих матеріалів дозволить врятувати сотні людей. Розуміємо, що зараз непроста економічна ситуація, і будемо вдячні за будь-яку допомогу. Просимо всіх небайдужих відгукнутися.

Картка для переказу коштів 5363 5420 1062 0905 в Приватбанку Володимир Ханас.

Телефон голови сільської ради для контактів +38 (068) 2778247.

Контактувати електронною поштою можна через khanas.volodymyr@gmail.com.

До слова, аналогічна проблемна ситуація в селі Вістря цього району.