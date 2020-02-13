Співробітники Тернопільського відділу поліції розшукують родичів Бачинської Ольги Михайлівни, 1952 року народження.

Тернополянка померла наприкінці січня у власній квартирі. Її тіло виявили сусіди.

Як повідомляють у поліції, жінка мешкала самотньо на вулиці Курбаса. Мала проблеми зі здоров’ям. За словами сусідів, у пенсіонерки є родичі в Тернополі, зокрема, її брат може проживати на вулиці Київській. На даний час тіло тернополянки перебуває в морзі, адже її нема кому похоронити.

Поліцейські звертаються до усіх, хто має будь-яку інформацію про родичів померлої, повідомити за номером 27-11-70 або на лінію 102.