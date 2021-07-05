До села Комарин приїжджали екстрасенси з різних країн, щоб розкрити правду про обставини смерті 16-річної дівчини.

Минулої неділі, 27 червня, до села Комарин на Кременеччині приїжджала знімальна група телеканалу СТБ з екстрасенсами. Увагу київських телевізійників привернула трагічна історія 16-річної Світлани Притули, пише Нова Тернопільська газета.

15 лютого 2016-го року дівчину знайшли повішеною на черешні на пагорбі за якихось триста метрів від її оселі. Напередодні вона з друзями була на танцях у сусідньому селі Старий Тараж, додому не повернулася… Батьки Світлани вдосвіта кинулися на пошуки, її телефон не відповідав. Їхали селом, назустріч прямувала автівка одного зі знайомих доньки. Завернули за нею, але легківка чимдуж рвонула. Згодом той водій зізнався, що підвозив Світлану додому, але про подальші події нібито не знає.

Молодь бачила, що потерпіла тієї ночі була в товаристві кількох юнаків та подруги. Слідчі наступного дня затримали одного з компанії за підозрою у злочині, але згодом відпустили. А вже у 2017-ому справу закрили «за відсутністю складу злочину», проте потерпілі через суд добилися поновлення розслідування. Було проведено ряд слідчих дій, зокрема, ґрунтознавчу експертизу, яка вказала, що земля на взутті дівчини і під деревом відрізняються. Утім, підозру так нікому й не оголосили. Торік справу знову закрили, а цьогоріч навесні поновили розслідування. Слідство наразі не повідомляє, чи є достатньо доказів того, що Світлану могли повісити.

Рідні дівчини шостий рік у невідомості. Не вірять, що їхня донька могла вчинити самогубство, до чого зводила поліція, й упевнені, що усі ці роки справу заминали, аби винуватець чи винуватці не були покарані. Власне, щоб пролити світло на обставини тієї фатальної ночі, до Комарина прибули екстрасенси.

— Мене запрошували на телепередачу до Києва, але куди мені з маленькою дитиною — найменшому Богданчикові лише дев’ять місяців, — розповідає мати Світлани пані Алла. — У нас четверо дітей, п’яту, Світланку, ми втратили назавжди… Минулих вихідних до нас приїжджали журналісти та дев’ятеро екстрасенсів із різних країн. Їм нічого наперед не повідомляли про нашу ситуацію. Кожного окремо ми попросили за фото нашої доньки і її намистом сказати, що з нею сталося. Зйомки проводили біля черешні… Більшість екстрасенсів стверджували, що доньку повісили, жоден не сказав, що вона сама це вчинила. Розповіли про зґвалтування, про те, як вона знепритомніла від болю й кровотечі. Нелюди повішали її, щоб прикрити злочин. Одній екстрасенсці за два чи три дні перед поїздкою до нас у магазині промайнули в думці чиїсь слова: «Купи іграшку, бо в мене братик з’явився». Придбала і привезла — для нашого Богданчика. Інший екстрасенс наголосив, що Світланка дуже хоче бути відспіваною. На жаль, священники поки що не дозволили нам подавати її ім’я на Літургії. Все в подробицях розповіла про ту ніч сестра відомого екстрасенса Хаяла з Азербайджану. Світланка двічі помирала… Якби її покинули непритомну, не вішали, то прийшла б до себе. Екстрасенси запевнили, що вбивці будуть покарані і судом, і Богом.

Про те, в якому стані розслідування справи про смерть Світлани Притули, «НОВА…» запитала першого заступника прокурора Тернопільської області Олександра Божка: «На даний час досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснює слідчий відділ Кременецького відділу поліції за кваліфікацією ч. 3 ст. 120, ч. 3 ст. 152 ККУ. За результатами досудового розслідування 31 грудня 2020 року слідчий прийняв рішення про закриття кримінального провадження у зв’язку з відсутністю складу кримінального правопорушення. Водночас матеріали цього провадження були витребувані до відділу захисту інтересів, прав та свобод дітей Тернопільської обласної прокуратури. Ми ретельно вивчили матеріали і прийшли до висновку, що вказана постанова є передчасною, незаконною та необґрунтованою, а тому 24 травня 2021 року мною скасована. Справу повернули до поліції для подальшого досудового розслідування. Водночас стан розслідування та процесуального керівництва взяла на контроль обласна прокуратура. На даний час проводять додаткові необхідні слідчі та процесуальні дії, в розумний термін буде прийнято законне і обґрунтоване рішення. Якщо раптом досудове розслідування та процесуальне керівництво будуть неефективні, то матеріали передамо до іншого органу досудового розслідування. Більше інформації про даний випадок не можу надати, щоб не порушити таємницю слідства.