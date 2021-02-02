Нелюд побив старенького батька, бо той не дав грошей на алкоголь

Кримінальне провадження за заподіяння тілесних ушкоджень слідчі Гусятинського відділення поліції розпочали щодо 44-річного жителя Гримайлова. Зловмисник побив батька.

Повідомлення про пацієнта з побоями надійшло до поліцейських від фельдшера швидкої медичної допомоги. 70-річного пенсіонера доправили до лікарні після сварки з сином. Чисельні забої, переломи ребер діагностували у потерпілого.

У ході спілкування з сусідами та дружиною пенсіонера з’ясувалося, чоловіка побив рідний син. 45-річний гримайлівчанин зловживає спиртним, це і стає причиною сварок та бійок. Цього разу батькові перепало за те, що відмовився дати гроші на алкоголь.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 1 статті 122 ККУ – умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. За скоєне зловмисникові загрожує до трьох років позбавлення волі.