Житель Кременеччини, який завдав ножових поранень батькам, сидітиме за ґратами без права внесення застави.

Під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру за фактом незакінченого замаху на умисне вбивство двох осіб жителю с. Білокриниця Кременецького району Тернопільської області (ч. 3 ст. 15, п. 2 ч. 1 ст. 115 КК України).

Розслідуванням встановлено, що 29 травня цього року 22-річний чоловік намагався вбити своїх батьків, завдавши їм ножові поранення у життєво важливі органи, але йому завадили односельці, які прибігли на крики потерпілих про допомогу. Зловмисника затримано й повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду задоволено клопотання слідчого, погоджене з процесуальним керівником Тернопільської обласної прокуратури про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою строком на 60 діб без визначення суми застави.