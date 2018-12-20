Нелюд, котрий згвалтував і пограбував жінку, сидітиме за гратами 11 років

20/12/2018 Розмір тексту:

За участі прокуратури Тернопільської області судом апеляційної інстанції розглянуто апеляційну скаргу захисника обвинуваченого у вчиненні грабежу та зґвалтування, скоєних 24 серпня 2017 року в одному з райцентрів Тернопільської області.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

Встановлено, що у серпні минулого року касирка магазину, повертаючись пізно ввечері з роботи, стала жертвою нападу та зґвалтування, скоєного місцевим мешканцем. Грабіжник, застосовуючи фізичне насильство, відкрито викрав у неї мобільний телефон та сумочку з грошима і зґвалтував жінку, погрожуючи вбити. Світло фар автомобіля, що рухався навпроти, дали можливість жертві вирватись та втекти від нападника. Потерпіла змогла самостійно дістатись до найближчого будинку, мешканці якого відвели її до подруги, що викликала поліцію.

Хмельницький апеляційний суд погодився із позицією прокуратури та суду першої інстанції щодо доведеності вини особи в інкримінованих злочинах. Отож, злочинець проведе за ґратами 11 років.