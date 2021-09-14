Фотовиставку “Обличчя Служби порятунку” відкрили у фойє “білого дому”. Присвячена вона Дню рятувальника, яке відзначають 17 вересня.

Роботи для виставки підготували в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області.

– Ми презентували світлини з життя пожежно-рятувальної служби, розповіли в управлінні. – Вони відображають справжні будні Служби порятунку та обличчя рятувальників – звичайних героїв, які щоденно, часто ризикуючи власним життям виконують непросту, але буденну для них роботу – рятують життя та майно людей від наслідків надзвичайних подій та ситуацій.

Усього представлено 18 фотографій. На них – тернопільські рятувальники під час виконання своїх службових обов’язків. А це не тільки гасіння пожеж, а й надання першої медичної допомоги в екстрених ситуаціях, порятунок туристів, рятування людей на воді, евакуація жителів із помешкань під час пожеж та в інших випадках, ліквідація підтоплень тощо. Так, з початку цього року вони врятували 16 жителів області, в тому числі четверо дітей.

Усі бажаючі можуть оглянути виставку у приміщенні на вулиці Грушевського, 8 до 18 вересня. А 18-19 вересня її експонуватимуть у ТРЦ «Подоляни».

Фото із сайту ГУ ДСНС в області