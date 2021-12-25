“Нехай у ваших домівках завжди панує добробут, а тепло домашнього вогнища зігріває тіло та душу”, – Петро Гадз привітав християн західного обряду з Різдвом

Герой України, аграрій та меценат Петро Гадз привітав усіх християн західного обряду з Різдвом Христовим.

Він висловив сподівання, що невдовзі всі українці святкуватимуть Різдво саме 25 грудня спільно з усім світом.

– Свято Різдва несе радість у кожну сім’ю, у кожну домівку й однаково зігріває всіх християн світу, незалежно від того, до якої нації чи релігійної традиції вони належать і які погляди поділяють. Це свято сповнює кожного християнина новими надіями та задумами, зміцнює віру у переможну силу добра та любові.

Від усього серця вітаю всіх християн західного обряду з Різдвом Христовим!

Бажаю, щоб у ваших домівках завжди панували добробут, мир, тепло та взаєморозуміння і радість, серця були сповненні любов’ю рідних і близьких, а тепло домашнього вогнища зігрівало тіло та душу!

Висловлюю сподівання, що в майбутньому усі українці будуть святкувати Різдво саме 25 грудня, за Григоріанським календарем разом з усім цивілізованим світом!

Гарних вам і радісних Різдвяних свят! Нехай збуваються найзаповітніші мрії! –звернувся з щирими побажаннями Герой України Петро Гадз.