У центрі Тернополя невідомі зіпсували зовнішню рекламу кандидата у нардепи Ігоря Побера.

Інцидент стався в ніч проти 8 липня. Банерні конструкції із зображенням кандидата у народні депутати від округу № 163 Ігоря Побера розмалювали чорною фарбою, затушувавши його обличчя та прізвище.

Наразі відомо, що розфарбували дві рекламні вивіски, зокрема на бульварі Шевченка, поблизу Тернопільського академічного обласного драматичного театру та неподалік колишнього готелю «Україна».

– Мабуть, інші кандидати відчувають як ми сильно дихаємо їм у потилицю, тому вирішили заплямувати нашу рекламу. За останній тиждень у Тернополі за нашої підтримки пройшло багато акцій, проте ми організовуватимемо ще. Щодо сітілайтів, то самотужки приведемо їх у порядок. А заздрісникам особисто закуплю фарбу, щоб помалювали паркани в місті, адже це важливіше питання, – відреагував Ігор Побер.