Неіснуюче взуття з інтернету обійшлося тернополянці у 30 тисяч гривень

У шахрайську пастку потрапила 42-річна жителька обласного центру. Жінка хотіла через інтернет придбати взуття, а натомість у неї з електронного гаманця викрали усі гроші.

Зі слів потерпілої, оголошення вона знайшла на платформі онлайн-оголошень. Зв’язалася з продавцем, аби з’ясувати деталі про товар. Спочатку розмова відбувалася на сайті, а далі аферист продовжив спілкуватися у месенджері. Заявниця погодилася купити взуття, тож невідомий надіслав їй покликання, яке було потрібно заповнити для доставлення. Коли тернополянка ввела необхідні реквізити – з картки зник увесь залишок.

Слідчі Тернопільського районного управління поліції здійснюють розслідування в рамках кримінального провадження відповідно до ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають заходи для встановлення особи шахрая.

Поліцейські радять жителям області бути обережними при продажі товарів через інтернет. Не переходьте за іншими посиланнями, які вам надсилають незнайомці, а тим паче не вводьте дані вашої банківської картки: термін дії картки, CVV та PIN-код.

Якщо ви постраждали від шахраїв, не зволікайте та телефонуйте на спецлінію «102». Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.