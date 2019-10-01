18 населених пунктів знеструмлено внаслідок негоди, що пронеслася Тернопільщиною напередодні.

Про це повідомляє ДСНС.

Загалом по Україні без електропостачання алишилося понад сто населених пунктів.

“В ніч з 30 вересня на 1 жовтня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 102 населених пунктів у 5 областях, а саме: Львівська – 55, Тернопільська – 18, Волинська – 12, Київська – 9 та Житомирська – 8”, – ідеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.