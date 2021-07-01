Через негоду без електроенергії залишилися 302 населені пункти в 6 областях України.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

“Станом на 7 ранку 1 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 302 населених пункти у 6 областях (Львівська – 191, Тернопільська – 79, Чернівецька – 23, Київська – 6, Кіровоградська – 2 та Дніпропетровська – 1)”, – зазначено в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.