Снігопади ускладнили дорожній рух на Тернопільщині. На окремих ділянках автошляхів виникали затори та аварійні ситуації.

Як повідомив в.о. начальника управління розвитку інфраструктури та дорожнього господарства Михайло Олійник, протягом доби на дорогах державного значення працювало 69 одиниць очисної техніки та 128 працівників. Негода вимагала додаткових зусиль.

«Впродовж доби виникали ситуації з ускладненням дорожнього руху на автомобільній дорозі М-19, у районі населених пунктів Кровинка та Дружба. Зумовлено це неготовністю великовагового транспорту до зимового періоду».

Додамо, на осінньо-зимовий період для експлуатаційного утримання доріг державного та місцевого значення області підготували понад 9 тис. тонн технічної солі та понад 17 тис. тонн піску. Для очищення автошляхів залучатимуть понад 276 одиниць техніки.