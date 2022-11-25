Минулої доби рятувальники двічі залучалися до буксирування автомобілів, серед них – екстрена швидка допомога.

Про це повідомила речниця ДСНС в області Ірина Крупа. Внаслідок ускладнення погодних умов водії не могли вибратися із переметених та слизьких ділянок.

«З’явилися перші складнощі для водіїв, а разом із ними і для рятувальників. Так, за минулу добу пожежно-рятувальні підрозділи області двічі залучалися на буксирування автомобілів: 24 листопада о 03:13 Поблизу с. Теофіпілка Козівської територіальної громади Тернопільського району черговим караулом 18-ї державної пожежно-рятувальної частини 2-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління здійснено буксирування з узбіччя на проїжджу частину дороги автомобіля «Volkswagen Vento», який не міг самостійно продовжувати рух. О 03:50 у с. Боложівка Шумської територіальної громади Кременецького району черговим караулом 16-ї державної пожежно-рятувальної частини 5-го державного пожежно-рятувального загону здійснено буксирування з узбіччя на проїжджу частину дороги автомобіля екстреної медичної допомоги, який повертався з виклику та, у зв’язку із ускладненням погодних умов, не міг самостійно продовжувати рух».

За попередніми прогнозами, наступної доби погода теж буде несприятливою. Метеорологічну ситуацію визначатиме вплив атмосферних фронтів від циклону з центром над Україною. Ввечері 24 листопада та вночі і вранці 25 листопада очікується туман видимістю 200 – 500 м, налипання мокрого снігу, ожеледь. Температура впродовж доби від 2° морозу до 3° тепла.