Негода, що пройшла на Тернопільщині, наробила чимало: повалені дерева, заблоковані автошляхи, зруйновані дахи будівель.

Фахівці ДСНС за минулу добу 5 рази залучалися до ліквідації наслідків сильного вітру, повідомляють в Управлінні.

24 лютого о 06:59 черговий караул 18 державної пожежно-рятувальної частини здійснив виїзд на прорізку дерева, що впало на дорогу у селищі Козова.

О 08:40 працівники місцевої пожежної команди селища Вишнівець звільнили від дерева проїжджу частину дороги «Тернопіль – Кременець» біля села Старий Вишнівець.

О 15:40 бійці 20 державної пожежно-рятувальної частини Управління розрізали дерево, яке внаслідок пориву сильного вітру впало на адміністративну будівлю у селищі Підволочиськ.

О 17:10 черговий караул 5 державної пожежно-рятувальної частини Управління за допомогою авто драбини усунув загрозу падіння листка шиферу з двоповерхової будівлі на пішохідний тротуар у місті Кременець.

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