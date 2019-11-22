Представники Тернопільської обласної організації ВО «Свобода» вимагають, щоби в облдержадміністрації негайного оприлюднили план з ліквідації громад в Тернопільській області.

Також повинна відбутися публічна дискусія з приводу вирішення долі ОТГ області. Про це заявив на персональній сторінці у соцмережі Фейсбук керівник фракції ВО «Свобода» в Тернопільській облраді Олег Сиротюк.

Свободівець також опублікував депутатське звернення до Ігоря Сопеля – новоспеченого голови Тернопільської ОДА. В документі повідомляється, що 20 листопада на нещодавньому зібранні було озвучено доручення Президента України до Уряду та Верховної Ради України про завершення реформи децентралізації, яка передбачатиме ліквідацію понад 20 об’єднаних територіальних громад на Тернопільщині.

Отож депутати наголошують, що перед тим, як приймати якісь важливі ініціативи, влада повинна обов’язково ознайомити із нововведеннями громадськість області. Відтак, з метою забезпечення публічного обговорення та громадського діалогу, всі матеріали, що стосуються насильницького доформування громад, мають бути опубліковані у ЗМІ, а також надіслані в облраду, всі райради та ради об’єднаних територіальних громад.