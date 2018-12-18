Президент у Тернополі розповів, коли оголосить мобілізацію

18/12/2018 Розмір тексту:

Нинішня ситуація в Україні перебуває під повним контролем держави і не вимагає оголошення мобілізації, проте в разі відкритої масштабної наземної агресії Російської Федерації її буде оголошено негайно, заявляє президент країни Петро Порошенко.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

“Сьогоднішня ситуація в країні цілком контрольована. Наші Збройні сили і всі силові підрозділи гарантують безпеку громадян”, – сказав П.Порошенко під час зустрічі з професорсько-викладацьким складом та студентським активом у вівторок у Тернополі.

Він знову заявив, що мобілізацію буде оголошено, якщо не трапиться відкритої широкомасштабної агресії з боку Російської Федерації.

“Я заявляв, що ми не оголошуватимемо мобілізацію, якщо не станеться відкритої масштабної наземної агресії Російської Федерації проти України”, – сказав президент.

Він наголосив, що на цей випадок у нього “все укази про мобілізацію заготовлені” і не доведеться “бігати і питати дозволу” у Верховної Ради на оголошення мобілізації.

П.Порошенко нагадав обстановку в українському парламенті під час розгляду указу про введення воєнного стану, коли деякі нардепи та політики пропонували провести соціологічне опитування щодо того, чи вводити воєнний стан, чи ні.

“А потім – соціологічні опитування – захищати нам державу, чи ні. Так вони уявляють собі захист держави. Зараз захист держави покладено на плечі верховного головнокомандувача і він несе відповідальність перед українським народом. Я запевняю вас, я діяв і діятиму рішуче, щоб охороняти українську державу, і, маючи армію, ми діятимемо ефективно”, – сказав президент.

Він також нагадав, що наразі призовників строкової служби в зону проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі не направляють. “Вони займаються виключно бойовою підготовкою і навчанням, але якщо хтось із них висловить бажання підписати контракт, пройти відповідне навчання, лише в цьому випадку, добровільно, він може взяти участь в ООС”, – сказав П.Порошенко.