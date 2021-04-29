Восени самостійно посадила на городі часник і навіть важку недугу поборола, а от наслідки коронавірусної інфекції виявились летальними для довгожительки села Мечищів колишнього Бережанського, а нині Тернопільського району.

Михайлина Олексіївна Домковська народилася 6 лютого 1921 року. Все життя прожила в мирі, допомагаючи сім’ї та односельцям. За життя працювала в колгоспі дояркою, згодом співала у церковному хорі. Про жінку відгукуються як про роботящу та співчутливу. Ніколи не перебирала роботою і дуже любила проводити час на свіжому повітрі. Відтак у зимовий період жила в дітей у Тернополі, а як тільки приходила весна, «рвалася» до села на власний город, пише тижневик “Номер один“.

Спочатку на ковід занедужав зять Михайлини Олексіївни, від важкої недуги він помер. Потім захворіла сама жінка, але загартований мужній організм боровся з інфекцією. Жінку поклали до лікарні, і вона поборола недугу, а от ускладнення після перенесеної інфекції виявились фатальними.

– Михайлина Олексіївна була доброю жінкою, щось порадить, підкаже. Коли вона занедужала, ніхто жодних прогнозів не робив. Звісно, страшно було, адже такий поважний вік, а ковід такий підступний. Але певен, якби вона не захворіла, могла прожити ще не один рік. Померла Михайлина Олексіївна 25 квітня 2021 року, – розповів староста села Мечишів Василь Сидорович.