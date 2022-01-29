Близько двох тисяч щеплень проти коронавірусу провели на Тернопільщині за вчора.

Про це повідомила начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Загалом від початку кампанії у краї здійснили понад 725 тис. вакцинацій.

Повністю завершили курс щеплення від коронавірусу на Тернопільщині 340 тис. осіб. Цього недостатньо для формування колективного імунітету.

“Проведено понад 725 тис. щеплень. 370 тис. щеплені однією дозою, це становить майже 36% від всього населення. Другою дозою щеплено 350 тис. осіб, це 33% від усього населення в області. Проводиться вакцинація додатковими та бустерними дозами. Додатковою дозою провакциновано 72 особи, 2700 осіб вакциновано бустерною дозою. Це недостатній рівень. Наше завдання — проводити вдень 9600 щеплень, ми проводимо — 1300 щеплень. Це недостатньо. Незадовільні в нас і тижневі показники. В країні ми займаємо 9-10 місце за кількістю щеплень. Це говорить, що вся країна просіла у вакцинальній кампанії”, – зазначила Ольга Ярмоленко.

Додамо, на Тернопільщині працює 15 центрів масової вакцинації, 60 пунктів щеплення. Вакцинувати “на дому” готові 45 мобільних бригад.