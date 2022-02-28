“Воєнний стан” – ці суворі слова стали нині для нас реальністю. Нічого не вдієш – посунула з півночі, сходу і з півдня на нашу територію орда, яка чомусь воліє називати себе запорукою миру. І, як вже бувало раніше, визволителькою.

Спокійніше від цього нам усім не стало, і введення отого самого воєнного стану видається доцільним. Втім, як заявило керівництво краю, хоч за такої ситуації вводяться певні обмеження, вони не вплинуть критично на життя пересічних громадян. І взагалі, Тернопілля оголошене найбезпечнішим регіоном країни (можливо, теж занесуть в місцеву Книгу рекордів?). Словом, затяті прихильники дотримання прав людини можуть бути майже спокійними – на їхню свободу наразі особливо не зазіхають. Так, коли проходиш повз групи людей в камуфляжі, деякі з яких не зовсім, як здається, зграбно носять через плече на ремені автомати (не звикли ще), стає якось трохи не по собі, але розумієш: це – одна з пекучих потреб часу.

Тут, щоправда, може виникнути певний конфлікт між прагненням сповна користуватися ще наявною свободою і не менш сильним бажанням її обмеження, яке виникає тоді, коли твої не дуже законослухняні співгромадяни переступають межі дозволеного і ставлять своє “Я” над інтересами інших. Отоді ти нерідко згоден на те, щоб усю цю демократію разом з правами людини згорнули в рулон і тихенько поставили в куток, а натомість щоб запанував порядок – чи принаймні з’явилися б його ознаки. Бо якщо взяти до уваги справжню війну на автошляхах і міських вулицях, прояви хуліганства, крадіжок, незаконних проникнень у житла й авта (ще ще загрожує доповнитися звичним в умовах війни мародерством), то цілком може виникнути думка, що отой самий воєнний чи хоча б надзвичайний стан у нас мав би бути введений вже давно. Вкупі з комендантською годиною і регулярними зупинками і перевірками документів і транспортних засобів. Законослухняним обивателям, за великим рахунком, нічого боятися цих обмежень – лише здоровіші будуть від них. Тому що свобода, яка плутається із вседозволеністю, не є справжньою – усіляка бидлота здатна нівелювати її своїми дикими вчинками і тоді неминуче захочеться, щоб чиясь рука (бажано, звичайно, справедлива) добряче закрутила гайки і оздоровила тим самим суспільну атмосферу.

Нинішній воєнний стан аж такої загрози усій згаданій мерзоті, здається, не несе. А отже, нарікати їй наразі особливо ні на що.

На жаль…