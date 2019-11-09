Близько двадцяти градусів тепла спостерігатиметься завтра вдень на Тернопільщині.

Неділя радуватиме жителів краю високими температурними показниками і сонцем. Втім, нічної пори та вранці можливі густі тумани, які суттєво погіршуватимуть видимість, розповідає синоптик Наталка Діденко.

«Україна – знову одна з найтепліших у Європі», – наголошує Наталка Діденко. Неділя прогріє повітря до +14 +19 градусів. «Вітер може задувати сильно з південного сходу. Тумани очікуються вночі та вранці і знижуватимуть суттєво видимість. У понеділок знову трохи похолодає, але ненадовго. Тому тримайте себе і один одного в осінній здоровій гармонії, бо ці стрибки вологи, тиску, вітру та температури можуть збити з пантелику».

Отже, наступний тиждень на Тернопільщині розпочнеться з невеликого похолодання. Дещо знизиться середньодобова температура повітря. Втім, обійдеться без морозів.

Софія Романська