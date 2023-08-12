У неділю на Тернопільщині передбачають сонячну, суху і теплу погоду. Цей день буде найкомфортнішим перед прийдешньою спекою, – зазначає синоптик Наталка Діденко.

Оскільки наступного тижня стовпчики термометрів перевищуватимуть тридцятиградусні позначки.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 13 серпня обійдеться без опадів, спостерігатиметься мінлива хмарність, температура вночі 8 – 13°, вдень 23 – 28°.

«Неділя в Україні буде найкомфортнішою перед прийдешньою спекою. Адже в неділю температура повітря становитиме приємні +24 +28 градусів. А вже у понеділок почне теплішати до +26 +31 градуса і так далі, до справжньої літньої спеки. Дощів не буде, скрізь антициклональний характер погоди – сухо, сонячно, білі хмарки. У понеділок вже +30 градусів, і далі по тижню вище й вище. Спека вже розминається», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, наступного тижня можливі температурні максимуми. Стовпчики термометрів перевищуватимуть тридцятиградусні позначки.