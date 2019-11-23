Морозяна погода зберігатиметься і недільного дня на Тернопільщині.

Окрім мінусових температурних показників холоду додаватиме сильний вітер. Відтак жителям краю радять подбати про теплий одяг і відповідне взуття під час прогулянок.

Холоднеча охопила більшість регіонів України, – розповідає синоптик Наталка Діденко. Втім, на Західній Україні морозить чи не найбільше.

«Зараз в Україні від +3 градусів; на Заході до -7 градусів, плюс сильний вітер. На ніч температура знижуватиметься, до ранку в Україні очікується -2-8 градусів! А сильний вітер залишиться. Вдень також буде холодяка і вітрюган. Опади – навряд. Тому і сьогодні ввечері, і завтра дуже, дуже тепло одягайтеся, обов‘язково щось пухове, вільне, вітронепродувне, рукавички, шапки і товстішу підошву».

Наступний тиждень розпочнеться з незначними заморозками. Втім, за попередніми прогнозами синоптиків, ближче до середини тижня спостерігатиметься тенденція до підвищення температурних показників. А наприкінці листопада ймовірно до десяти градусів тепла вдень.

Софія Романська