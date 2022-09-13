“Небо забирає найкращих”: у боях з окупантами загинув ще один Герой з Тернопільщини

У боях з агресором, захищаючи рідну землю, загинув житель села Галущинці Підволочиської громади Ігор Герцунь.

Про це повідомила Підволочиська селищна рада.

“Щирі співчуття сім’ї, родині та друзям загиблого!!!

Вічна пам’ять!!!

Герої не вмирають!!!”, – ідеться у дописі на сторінці селищної ради.

“Сумна і страшна звістка сколихнула наше село. Загинув справжній Герой – Герцунь Ігор. Біль… Розпач… Неприйняття… І сотні “чому?” Але небо забирає найкращих… Спочивай з миром, Герою! Вічна пам’ять…”, – написала з приводу важкої втрати Людмила Малашок.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що на війні загинув мешканець села Новоставці Трибухівської громади Ігор Штоник. Йому було лише 23 роки.