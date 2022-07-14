13 липня у селі Котівка на Теребовлянщині зустріли тіло Героя, мужнього воїна-захисника, односельчанина Тібекіна Едуарда Петровича, військовослужбовця Збройних сил України.

Він віддав найцінніше, що в нього було – своє життя в бою за Україну.

Про це повідомляють на сторінці Церкви Різдва Св.Івана Хрестителя УГКЦ с.Котівка.

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“Не втрималося небо… заплакало слізьми… як побачило бездиханне тіло молодого воїна, біль та сум нашої громади.

Едік був веселим, активним, щирим, привітним, енергійним… він таким назавжди залишиться в наших серцях.

Йдуть від нас найкращі… йдуть до Небесного Отця.

Тепер він Воїн Світла у Небі.

Вся наша парафіяльна спільнота висловлює щирі співчуття дружині, батькам, сестрі, бабусі, всій родині та друзям загиблого воїна-захисника Едуарда.

Молимось спільно та розділяємо біль втрати із всією родиною.

Молимось за душу Едуарда, щоб Господь Бог оселив душу його там, де праведні спочивають… в місці квітучому, в місці світлому, в місці спокою, … де немає недуги, ні смутку, ані зітхання, але життя вічне!

Хай Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!

Вічна та світла пам’ять Герою!

Герої не вмирають!”, – ідеться у дописі.

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Поховають Героя сьогодні, 14 липня, о 12-й годині.