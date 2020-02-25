Віруси грипу виявлено у 52 осіб упродовж цьогорічного епідемічного сезону на Тернопільщині, – повідомила лікар-епідеміолог Світлана Маціпура. У 45 людей діагностували вірус А(Н1), який у народі називають «свинячим» грипом.

Епідемічна ситуація із захворюваністю на грип на Тернопільщині дещо стабілізувалася. Втім, від наслідків цього захворювання померло семеро людей.

«З початку епідсезону зареєстровано 7 летальних випадків від грипу, лабораторно підтверджені – грип А (5 випадків – грип А не субтипований, 2 випадки – грип А (Н1). У вірусологічній лабораторії обстежено 85 хворих, з них у 52 осіб позитивний результат досліджень. За останній тиждень кількість захворілих знизилась у порівнянні з попереднім тижнем поточного року на 11,6%. Питома вага дітей до 18 років серед хворих склала 62,9%», – зазначає Світлана Маціпура.

Отже, минулого тижня на грип і ГРВІ на Тернопільщині захворіло понад п’ять тисяч осіб. А загалом від початку епідсезону 2019-2020 років в області перехворіло 7,1% від всього населення.

Софія Романська