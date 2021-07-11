Осередки бур’яну під назвою золотушник канадський виявили на узбіччях доріг, городів та полів у Тернопільській області фітосанітарні інспектори Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області. Рослина ця небезпечна тим, що може дуже швидко поширюватися на великі площі, а знищити його доволі складно.

В управлінні фітосанітарної безпеки розповіли, що золотушник або золотарник канадський – багаторічна трав’яниста рослина 60-120 сантиметрів заввишки. Рослина має пряме стебло, овальне, загострене листя та золотисто-жовті квіти. Цвіте на другому році життя в липні-серпні, плодоносить – до глибокої осені. До Європи золотарник потрапив як декоративна рослина, але почав поширюватись стихійно, оскільки в нашій місцевості він не має природних ворогів, його не їдять великі тварини. Золотушник виділяє токсичні речовини, які пригнічують інші рослини на ділянці, витісняються дикі комахи-запилювачі, які не мають де розмножуватись. Таким чином, золотушник дуже швидко завойовує величезні площі. Рослина – медонос, проте мед з золотушника поки що слабо досліджений.

Позбутися золотушника, за словами фітосанітрних інспекторів, важко, якщо і вирвати його, то наступного року він знову відросте. Рослина не боїться вогню, так як коріння залишається при випалюванні неушкодженим. Найефективніший спосіб боротьби з ним – скошування ще до цвітіння, щоб виснажити рослину. В кінці серпня скошені рослини потрібно спалити або закомпостувати.

Фітосанітарні інспектори радять жителям області при висаджуванні маловідомих рослин на подвір’ї чи клумбі, поцікавитись їх назвою та біологічними особливостями, щоб в майбутньому не допустити масового засмічення території агресивним бур’яном золотушником канадським. Зараз державні фітосанітарні інспектори проводять роз’яснювальну роботу щодо шкодочинності та методів боротьби з різними видами бур’янів, які останнім часом масово поширені на території області, і які часто можна побачити на клумбах.

Фото із сайту Головного управління Держпродспоживслужби