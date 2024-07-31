У тернопільському парку поламалось “колесо огляду”, коли на ньому каталися люди.

Про це пишуть у місцевих телеграм-каналах, передає видання “Тернополяни“. Трафунок стався вчора вдень.

“ЖЕСТЬ! Люди застрягли на оглядовому колесі. Мені пишуть, що атракціон повністю зупинився на кілька хвилин. Хлопці, я вам не заздрю“, – йдеться у дописі.

Також на підтвердження слів публікують відео, на якому видно, що колесо огляду незворушно «зависло», поки на висоті налякана молодь сидить в очікуванні невідомого.

Про те, що атракціони у парку Національного відродження старі, і говорити зайве. Втім, їх не закривають, а лише ремонтують з року-в-рік, хоч кататися на них далеко не кожен відважиться. І не тому, що це екстремальні каруселі, а тому що не викликають навіть візуально відчуття безпеки. І таких випадків як сьогодні, насправді і на жаль, безліч.