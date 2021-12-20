Небайдужий тернополянин помітив “закладчика” і здав його поліції

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від 37-річного жителя обласного центру про те, що невідома особа залишила в дворі його будинку підозрілий пакунок.

Виїхавши на місце події, поліцейські виявили в металевій трубі згорток. У пакетику знаходилася біла кристалічна речовина, схожа на наркотичну. Вилучене направлене на експертизу.

Поліцейські вилучили відео з камер спостереження та встановлюють особу, яка розповсюджувала наркотики.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.