У Чорткові підрахували попередні збитки, яких завдали ракетні обстріли росіян. Значних втрат зазнали не лише мешканці житлових будинків, а й підприємці.

Як повідомили у Чортківській міській раді, пошкоджено понад 400 квартир у 38 будинках, 3 заклади освіти та 25 об’єктів бізнесу.

У громаді збирають кошти на відновлення житла постраждалих людей. Благодійники вже перерахували близько 20 тис. грн. Збір коштів триває.

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«Небайдужі люди перераховують кошти для того, щоб допомогти постраждалим мешканцям відновити своє житло. Добра справа об’єднала більше двох десятків людей. Гроші будуть використані на потреби постраждалих. Всім, хто небайдужий до чужої біди, долучайтеся. Ваша допомога дуже важлива», – каже депутатка Чортківської міської ради Стефанія Рудик.

Внаслідок обстрілу постраждали також мережі водопостачання, водовідведення, станція підкачки, насосна станція; 5 опор та ліхтарів вуличного освітлення, система відеоспостереження. Загалом, за попередніми підрахунками, орієнтовна сума збитків – 7 млн 900 тис гривень.

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