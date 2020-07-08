Понад три десятки потребуючих людей у Тернополі отримують гарячі обіди від волонтерів благодійного фонду «Карітас». Вони доставляють їжу у домівки важкохворих осіб похилого віку.

Небайдужих тернополян волонтери закликають приєднуватися до благодійного проекту. Відтак більше потребуючих тернополян зможе отримувати гарячу їжу.

«Закликаємо небайдужих приєднуватися до проєкту та допомагати у скрутний час тим, хто цього потребує. Щиро дякуємо усім, хто вже підтримує наш проект, всім небайдужим, котрі залишають продукти у контейнерах «PRO_милосердя», розташованих у магазинах Тернополя, привозять продукти у «Карітас», жертвують у скриньки для збору коштів. Наші працівники об’їжджають 34 адреси, де самотні, важкохворі люди похилого віку та люди з інвалідністю чекають на гарячі страви», – каже координаторка благодійного фонду «Карітас» Аліна Муц.

Підтримати благодійний проект можна і фінансово за такими реквізитами: розрахунковий рахунок Приватбанку – IBAN UA153387830000026007055126898 (ЄДРПОУ банку 14360570), код банку 338783. Отримувач: Тернопільський благодійний фонд «Карітас». ЄДРПОУ 21162280. Призначення: благодійна пожертва – PRO_Милосердя. Телефон для контакту: 068 949 29 49.

Софія Романська