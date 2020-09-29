Завдяки небайдужим жителям Тернопільщини, українські захисники регулярно отримують благодійну допомогу. А це — речі першої необхідності, продукти, засоби захисту від ворога.

Наразі волонтери готуються до чергової поїздки на Східну Україну. Охочих допомогти нашим воїнам, просять зголошуватися.

“Ми в черговий раз збираємося в поїздку до наших захисників. Завдяки постійним меценатам вже чимало всього вдалося придбати, але ще є і незакриті питання. Може у когось є ці речі в надлишку, або може хтось запропонує їх не за всі гроші світу. Отож потреби такі: станки для гоління, светри, взуття, цигарки, запальнички, вєтош для чистки зброї, постільна білизна, медичний спирт, гальмівна рідина, наплічники, ремені для зброї; страхувальні пружини для пістолета. Кошти можна перерахувати за такими реквізитами: ПриватБанк: 5168 7573 8911 4036; № рахунку UA23 338783 00000 26000055109726, ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, ЄДРПОУ 39570509, призначення платежу – благодійна допомога для потреб ООС”, – зазначив волонтер Володимир Голоднюк.

Додамо, допомагають українським захисникам і тернопільські студенти. Зокрема, вони плетуть для них маскувальні сітки.

Софія Романська