Мешканці будинку на вул. Медовій, де у грудні 2020-го невідомі підрізали дерева, вважають, що ділянку хочуть забрати під будівництво і вирішили діяти: люди обмотали стовбури дерев різнокольоровими нитками. Кажуть, таким способом хочуть привернути увагу до проблеми.

Нагадаємо, 15 грудня до Тернопільського відділення поліції надійшло повідомлення від співробітників відділу Державної екологічної інспекції в області про те, що на вулиці Медовій невідома особа підрізала бензопилою дерева та втекла з місця події. З’ясувалося, даний факт зафіксував мешканець будинку, поблизу якого це трапилося, і написав у соцмережі. Згодом поліція затримала причетних до пошкодження дерев. Тоді в поліції коментували, що одному громадянину ці дерева заважали, він найняв іншого, щоб він ці дерева попідрізав, щоб вони з часом загинули, пише Терміново.

А 6 лютого у соцмережі Facebook жителька вул. Медової Тетяна Мильникова опублікувала фото, наяких стовбури дерев обмотані різнокольоровими нитками. Журналістам Терміново жінка розповіла, що жителі прилеглих будинків побоюються за долю прилеглої території. Вони переконані: на ділянку, де зрізали дерева, “кинули оком” забудовники. –

Після грудневого випадку, поліція ніби затримала когось, але ми в це не віримо, – каже жінка. – І розуміємо, що є люди, які домовляються за цю ділянку. Жінка каже, що є версії, ніби землю хочуть забрати під паркову.

Пані Тетяна розповідає, що багатьох обурює те, що у Тернополі хочуть забудувати кожну вільну ділянку і заради цього винищують дерева. Але мало хто готовий щось зробити, щоб це зупинити чи якось перешкоджати таким діянням.

– Так часто буває, що людям не подобається щось, але усе залишається на рівні розмов та обурень, – продовжує жінка. – А ми, мешканці будинку, вирішили щось придумати і ідея виникла якось спонтанно. Ми з подругою замовили нитки у інтернет-магазині і вирішили ось так обмотати дерева. І таким способом хочемо привернути увагу до цих дерев. Мені здається, якщо той, хто хоче забрати цю ділянку під забудову – порядна людина, то після наших дій йому совість не дозволить це зробити.

Також таким чином люди хочуть привернути увагу до проблеми вирубки зелених насаджень в Тернополі загалом. Адже якщо темпи забудови міста не спадуть, то невдовзі не залишиться жодного зеленого куточка і тернополянам не буде чим дихати, вважає жінка.