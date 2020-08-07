Завдяки зверненню небайдужих громадян, патрульним вдалося виявити нетверезого кермувальника.

Вчора, близько 21 години, до інспекторів звернувся молодий чоловік та повідомив про те, що водій автомобіля Volkswagen Caddy, ймовірно, перебуває в стані алкогольного сп’яніння і збирається здійснювати рух.

Уже через декілька хвилин патрульні помітили вказаний заявником автомобіль на вулиці Ген. М. Тарнавського та одразу зупинили його.

При спілкуванні з кермувальником, поліцейські виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Результат освідування — 0,55 проміле алкоголю в крові. Водій не був згідний з результатом, тому забажав пройти огляд і у медичному закладі, де висновок лікаря лише підтвердив стан сп’яніння водія.

На 43-річного чоловіка поліцейські склали відповідні адміністративні матеріали та вилучили посвідчення водія.