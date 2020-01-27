Кримінальне провадження одразу за двома статтями Кримінального кодексу України розпочали слідчі Чортківського відділу поліції щодо 25-річного жителя райцентру.

У чоловіка поліцейські вилучили згорток з речовиною, схожою на наркотичну та кастет. Правоохоронці виявили порушника при спробі проникнути до чужої квартири, повідомляють у поліції.

Повідомлення про невідомих осіб, які намагаються зайти в помешкання, надійшло від очевидців. Виїхавши на місце події, правоохоронці виявили трьох молодих чоловіків. Усі вони поводилися неадекватно, під час спілкування поліцейські помітили в них явні ознаки сп’яніння. Їх доправили до медзакладу для проведення освідування.

У одного із порушників, 25-річного жителя Чорткова, правоохоронці виявили згорток з речовиною, схожою на наркотичну, та кастет. Вилучені речові докази направлено на експертизу. Чортківчанину інкримінують частину 1 статті 309 ККУ (незаконне зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та частину 2 статті 263 ККУ (носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу). Триває досудове розслідування.