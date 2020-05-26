Кримінальне провадження за статтею 345 ККУ – погроза працівникові правоохоронного органу слідчі Шумського відділення поліції розпочали щодо 48-річного жителя села Башківці.

25 травня близько сьомої години ранку на лінію 102 зателефонував чоловік, назвався мешканцем Шумщини й безпричинно став ображати оператора лінії, висловлюючись нецензурною лексикою. На неодноразові зауваження співробітника поліції не реагував, натомість став погрожувати, що приїде до обласного центру й кине в приміщення поліції гранату. Про випадок було поінформовано співробітників Шумського відділення поліції.

Місцеві правоохоронці розшукали зловмисника. Ним виявився48-річний житель села Башківці. До слова, чоловік уже не вперше потрапляє у поле зору правоохоронців. Щодо нього вже декілька разів було складено адміністративні протоколи за неправдивий виклик спецслужб. Остання витівка, до якої причетний лиходій, – виклик швидкої допомоги через неправдиве повідомлення про те, що захворів коронавірусом.

Триває досудове розслідування.