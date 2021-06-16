За незаконне поводження зі зброєю та вибуховими речовинами 34-річному теребовлянцю та 33-річному жителю села Хоростець Зборівської територіальної громади загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Повідомлення про молодого чоловіка, котрий неадекватно поводиться у міському парку, надійшло до співробітників відділення поліції у Теребовлі. Правоохоронці, виїхавши на місце події, при спробі заспокоїти нетверезого зловмисника під час поверхневого огляду виявили у нього предмет, ззовні схожий на холодну зброю, – кастет. Щодо теребовлянця складено адмінпротокол за розпивання алкогольних напоїв у громадському місці та розпочато кримінальне провадження за статтею 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.

Підозра за незаконне зберігання вибухової речовини незабаром буде оголошена й 33-річному жителю села Хоростець Зборівської громади. Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання зловмисника поліцейські знайшли та вилучили речовину, ззовні схожу на тротилову шашку вагою 200 грамів.

Вилучені речові докази направлено на експертизу.