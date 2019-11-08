Вже тривалий час жителі села Мшанець Зборівського району потерпають від місцевого мешканця, який зловживає спиртним та наркотичними речовинами, б’є людей та погрожує їм.

Про це редакцію “Терміново” повідомила мешканка села пані Марія (справжнє ім’я і прізвище на називаємо з метою безпеки – прим. ред).

Зі слів жінки, цей чоловік проживає у батьківському будинку разом зі своїм немісцевим знайомим. Молодики часто перебувають у нетверезому стані та порушують громадський порядок.

Погрожує ножем, жбурляє камінням

– Останні тижні ситуація є нестерпною, – каже пані Марія. – 31-річний Петро, який вже раніше був неодноразово затриманий поліцією, погрожує людям різними розправами – вбивством, підпалом. Раніше він вже не раз завдавав шкоди як місцевим жителям, так і своїм близьким, тому, очевидно, що ці погрози є реальними. Нещодавно побив літню жінку, що проживає по сусідству, погрожував ножем іншим жителькам села. Також погрожував мешканцю села фізичною розправою, жбурляв каміння і розбив вікно в машині, після чого друзі забрали його. На цей раз поліція приїхала через годину після виклику, щоб зафіксувати факт завдання матеріальної шкоди. Пізніше жодних дій з боку поліції не було. Хоча заведену справу передали дільничному, який пообіцяв надіслати письмову відповідь.

Через декілька днів – на вихідних, зазначений чоловік арматурою побив двох своїх знайомих, погрожував ножем. Вів себе неадекватно як і у попередні рази, чим загрожував безпеці людей, продовжує пані Марія.

– Поліція затримала його. У його будинку знайшли наркотичні чи психотропні рослини (траву), вилучили арматуру та ніж, – розповідає жінка. – Дебошира забрали у райвідділ поліції, проте через три години відпустили. І жодних інших дій з боку поліції немає. Ці молодики створили свого роду наркопритон, до них приїжджають невідомі чоловіки, один зовнішній вигляд яких навіює страх, а поліція не хоче займатись цим питанням. Лише обіцяють надіслати письмову відповідь.

Сусіди бояться спати

Те, що Мшанець має клопіт із односельцем-дебоширом, підтвердив сільський голова Андрій Дядьо. Він каже, що ніхто на цього чоловіка впливу не має.

– Він погрожує всім сусідам, ще й траву варить разом із російськомовним знайомим, – каже голова. – Ось днями ми викликали до нього поліцію. Його повезли до Зборова у райвідділ, а через три години відпустили і він вже знову був вдома. Сусіди бояться спати, він погрожує їм, що вб’є. Нещодавно у магазині хуліганив, вікно вибив.

Поговорити з ним складно, додає сільський голова. Це просто небезпечно.

– Хочете поговоріть з ним, як маєте бажання, – іронізує він.

Як каже Андрій Дядьо, Петро вже давно так дебоширить. На деякий час втихомириться, а потім знову починає.

– Якби ще трави не курив, а то і горілка, і трава, – йому повністю зриває голову, – каже сільський голова. – З ножем ходить, а ще під кайфом, може потім навіть не пам’ятає, що таке виробляє.

Відомо також, що Петро атовець. За словами сільського голови, чоловік справді має довідку, що був в АТО. Проте як каже пан Дядьо, він не воював, а служив під Львовом.

– В якому АТО він був, хто б йому дав в руки зброю? – емоційно каже сільський голова. – А взагалі проблема з цим чоловіком дуже серйозна, він в будь-який час може когось травмувати чи вбити. Нещодавно одного хлопця побив ні з того ні з сього. Маму рідну бив, сестру так побив, що вона як кудись поїхала, то три роки її тут не було. Потрібне рішення суду про примусове лікування, інакше нічого не буде.

Радять писати заяви у поліцію

Під час останнього звернення цього чоловіка доставили у Зборівське відділення поліції і склали протокол за ст. 173 “Дрібне хуліганство” Кодексу України про адміністративні правопорушення. Протокол направили до суду, повідомив начальник відділу комунікації поліції в Тернопільській області Сергій Крета.

– Це навіть не кримінальний злочин, це адміністративне покарання. Суд призначить йому штраф, громадські роботи або навіть може винести попередження, – каже він. – Радимо людям, які потерпіли від нього, звернутися у районний відділ поліції і написати заяви. Якщо він когось побив, чи щось вкрав, навіть якщо когось образив, треба щоб людина написала заяву, що такий то звертався нецензурним словами та погрожував вбивством. Тоді його можна притягувати до відповідальності, райвідділ направить його на експертизу. Потрібно, щоб були якісь підстави, бо просто так не можна взяти людину і запхати в тюрму.