Не зраджуючи традиціям: на святвечір Степан Барна разом із солдатами. ФОТО

07/01/2019 Розмір тексту:

На святвечір – до військовослужбовців. Уже стало доброю традицією для голови Тернопільської облдержадміністрації Степана Барни кожен святвечір проводити із військовими. 6 січня він відвідав солдатів у Чортківській військовій частині.

Разом із ним кутю із бійцями також розділили голови райдержадміністрацій, голова Чортківської міськради Володимир Шматько, обласні депутати та народний депутат України Олег Барна.

Цьогоріч святвечір особливий. Адже зараз Україна переживає історичний момент – становлення єдиної української помісної церкви. 5 січня у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про надання автокефалії українській церкві, а 6 січня, вручив його предстоятелю нової церкви Епіфанію. Про це наголосив голова ТОДА, після спільної молитви перед святою вечерею.

“332 роки минуло з тих пір, як Київська митрополія опинилася в Московському патріархаті. Боротьба довжиною у понад три сторіччя для України виграна. Неможливо переоцінити цей унікальний та дорогоцінний момент не тільки для нашої країни, її історії, її майбутнього, але й для всього світу. Бог любить Україну!”, – зазначив Степан Барна. І підкреслив: “Це не відбулося б без великих зусиль Президента України Петра Порошенка, який багато працював для того, щоб Священний Синод прийняв таке рішення. Ми рухаємося своїм шляхом!”.

Голова облдержадміністрації подякував також кожному військовослужбовцеві за службу Україні й оборону на східних рубежах. Він зауважив: «Дуже важливо, щоби кожен солдат, який служить сьогодні на Тернопіллі, мав відчуття свята, відчував підтримку влади та народу. Особливо виходячи з того, що в цей вечір ви далеко від своїх родин та домівок”.

Завершився святвечір за давнім українським звичаєм – колядою.